Montpellier : des sportifs recherchés pour les Jeux Paralympiques 2024

À 2024 jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques de Paris, le Comité Paralympique et Sportif Français lance La Relève. Un vaste de programme de détection, parrainé par le champion de tennis Michael Jeremiasz, dont le but est de repérer des personnes en situation de handicap ayant le potentiel sportif permettant de participer aux Jeux Paralympiques de Paris 2024.

Cette action, qui passera par Montpellier le 15 juin prochain s’adresse à des femmes et des hommes, de 16 ans et plus, sportifs ou non, qui sont motivé(e)s par la compétition et souhaitent trouver un sport paralympique adapté à leur profil ou essayer un nouveau sport en complément de leur discipline actuelle.

Un rêve olympique ouvert à tous

En 2016, la France était présente à Rio dans 17 sports des 22 au programme paralympique avec une délégation de 126 athlètes, ayant décroché 28 médailles : 9 or, 5 argent, 14 bronze. En 2024, la France sera qualifiée automatiquement dans les (24 ou 25) sports des Jeux de Paris.

La Relève vise à engager un maximum d’athlètes dans toutes les disciplines avec le concours des clubs des fédérations paralympiques présentes lors des différentes étapes.

Le site lareleve.france-paralympique.fr permet de s’inscrire en ligne mais également de consulter une grande quantité d’information pour découvrir, en fonction de son handicap et ses aptitudes, quel sport vous correspond le mieux. Et si l’aventure sportive des Jeux Paralympiques, avec les exigences (entraînements, stages, investissements…) qui vont avec, n’est pas au rendez-vous, la découverte d’un sport reste une source d’épanouissement symbole de victoire.

« Il faudra bosser et s’entraîner dur »

« J’ai à coeur de partager les valeurs du mouvement paralympique et de donner l’envie aux jeunes de s’orienter vers une pratique sportive de haut niveau » lance Michael Jeremiasz à destination des athlètes de demain : « Participer aux Jeux de Paris en 2024, c’est possible, mais il faudra bosser, s’entrainer dur et se donner les moyens de la réussite ! Je serai là pour aider et supporter les personnes qui tenteront l’aventure La Relève ».

Durant la détection, chaque participant évoluera durant un peu plus de deux heures au travers d’une dizaine de tests ciblés sur l’évaluation de la force, de la souplesse, de l’équilibre, de la vitesse et de l’endurance.

Évaluation de son profil individuel

À l’issue de ces tests, ils pourront échanger avec les sportifs paralympiques présents comme le nageur Théo Curin, la triathlète Gwladys Lemoussu ou l’athlète spécialiste de la longueur et du triple saut Arnaud Assoumani, mais aussi avec les représentants des fédérations concernées, qui pourront faire part de leur expérience et répondre aux questions.

Chacun se verra adresser ensuite une évaluation de son profil individuel à l’issue des tests, des conseils concernant les sports paralympiques adaptés à ses qualités et praticables dans son environnement de vie et des informations sur les manifestations sportives organisées dans sa région.

>> Le calendrier :

Toulon : 26 mars

Vichy : 30 mars et 3 avril

Bordeaux : 4 mai

Paris : 11 mai

Montpellier : 15 juin

>>> Plus d’informations et inscriptions sur le site lareleve.france-paralympique.fr.